Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о стратегии развития лиги до 2027 года.

«Говорить о том, что представлена стратегия, — неправильно. Представлен проект, который мы готовили очень долго по разным причинам», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

По его словам, РПЛ направила клубам проект стратегии развития лиги до 2027 года.

«Теперь клубы имеют право с чем-то согласиться, выйти с другими предложениями. Это будет документ, который будет работать», — заявил он.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года. Новый розыгрыш Кубка России начнётся 25—27 июля.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз примет участие в составлении календаря РПЛ на следующий сезон.