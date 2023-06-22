РПЛ направила клубам проект стратегии развития лиги до 2027 года
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Говорить о том, что представлена стратегия, — неправильно. Представлен проект, который мы готовили очень долго по разным причинам», — приводит слова Алаева «Чемпионат».
По его словам, РПЛ направила клубам проект стратегии развития лиги до 2027 года.
«Теперь клубы имеют право с чем-то согласиться, выйти с другими предложениями. Это будет документ, который будет работать», — заявил он.
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года. Новый розыгрыш Кубка России начнётся 25—27 июля.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз примет участие в составлении календаря РПЛ на следующий сезон.