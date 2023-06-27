Новая система оценки арбитров и VAR-инспекторы: Мажич возглавил департамент судейства РФС и сразу заявил о реформах

Милорад Мажич стал новым главой департамента судейства Российского футбольного союза. Серб уже рассказал, что планирует в ближайшее время провести ряд реформ, касающихся оценки работы арбитров. Больше свободы в действиях появится у видеоассистентов, отвечающих за систему VAR. Однако некоторые отечественные специалисты скептически отнеслись к приходу очередного иностранца. По словам Сергея Хусаинова, перемен к лучшему ждать не стоит, а Юрий Савченко предложил свою кандидатуру на данный пост — Алексея Николаева.

Тема судейства в российском футболе в минувшем сезоне вновь стала одной из центральных. Пока уменьшить число ошибок арбитров никак не удаётся. Не помогают ни система VAR, ни созданная разбирать спорные эпизоды экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС. Не спасают и отстранения рефери после плохо отработанных матчей: они возвращаются и вновь принимают на поле неверные решения.

Всем понятно, что ситуацию надо исправлять. Однако руководство союза не нашло среди отечественных специалистов достаточно авторитетной фигуры, которая могла бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих арбитров, поэтому было решено пригласить иностранного специалиста: на пост главы департамента судейства РФС во вторник, 27 июня, был назначен Милорад Мажич. Серб заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год.

«Улучшение качества судейства в такой большой стране, как Россия, — это большой вызов для меня. С 2019 года в России запущена большая программа по реформированию футбольного судейства. За это время было сделано многое, особенно на начальном уровне подготовки, но нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Мажича официальный сайт РФС.

При этом Павел Каманцев, ранее занимавший эту должность, останется в структуре РФС. Ему предстоит руководить судейским комитетом. Причём, как пишет портал «Чемпионат», это было одним из условий Мажича, который ещё в сентябре 2022-го вошёл в ЭСК и успел за это время хорошо познакомиться с россиянином.

«Мы начали сотрудничать с Милорадом в прошлом сезоне: он оценивал решения наших рефери в ЭСК, во время зимней паузы приезжал на сборы к судьям РПЛ. За это время ему удалось погрузиться в специфику российского судейства, узнать сильные и слабые стороны наших арбитров. Уверен, что в новой роли он поможет нам в реализации запущенных реформ. Это лучший кандидат, который позволит судьям РПЛ сделать шаг вперёд и усилит проект VAR», — отметил Каманцев.

50-летний сербский специалист имеет огромный опыт судейства. Он работал на финале Лиги чемпионов — 2018, на чемпионатах мира в Бразилии и России, а также на Евро-2016. И нареканий к нему не возникло ни на одном из этих турниров. По окончании карьеры Мажич два года возглавлял коллегию арбитров на Кипре.

Интересно, что в первой же приветственной речи серб рассказал, какие изменения планирует в работе рефери. Одним из первых заметных нововведений станет другая концепция оценивания арбитров.

«За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу — в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут VAR-инспекторы. Они получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате VAR-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику», — сказал Мажич.

При этом телефоны у сотрудников, работающих из VAR-центра, будут забирать на время матча. Это должно полностью исключить какую-либо возможность оказания влияния на инспектора.

Изменится и сама работа системы VAR. Если раньше к ней прибегали, когда нужно было проверить правильность принятого арбитром решения, то теперь ассистенты у мониторов смогут вмешиваться, если рефери в поле просмотрел красную карточку или пенальти. Что касается подхода к оцениванию судьи, то он, как кажется, станет более лояльным. Теперь не будет считаться ошибкой, если арбитр пропустил момент, поскольку физически не успел оказаться на месте эпизода, или когда после просмотра VAR в итоге было принято верное решение.

Несмотря на боевой настрой Мажича, к его появлению отечественные специалисты отнеслись настороженно и даже скептически из-за его иностранных предшественников. До серба судейский корпус возглавляли Роберто Розетти и Виктор Кашшаи, но, к сожалению, серьёзных результатов они не добились. По мнению экс-арбитра ФИФА Сергея Хусаинова, то же самое произойдёт и в этот раз.

«На мой взгляд, перемен к лучшему ждать не стоит. Он со своей задачей не справится, потому что эта проблема системная. Она как работала по принципу «свой — чужой», так и будет работать дальше. Каким бы профессионалом ни был Мажич», — отметил собеседник RT.

Кроме того, по словам бывшего арбитра ФИФА Юрия Савченко, на должность главы департамента судейства есть достойный кандидат среди россиян — Алексей Николаев.

«Он знаток своего дела и в прошлом очень хороший арбитр. Мне доводилось инспектировать его матчи в начале его карьеры. И никогда его работа не вызывала больших нареканий или несоответствий. К тому же он имеет большой авторитет у наших арбитров, он очень уважаемая фигура в нашем судействе. Поэтому я выступаю за то, чтобы именно ему доверили должность главы департамента судейства РФС в будущем. А сейчас его вполне можно назначить заместителем Мажича, чтобы Алексей набрался опыта на такой должности. Вкатился в работу и после серба занял бы этот пост», — заявил Савченко RT.

Изменения планируются и в ЭСК РФС, но тут речь не о принципах работы, а о составе участников. Руководство союза хочет сделать комиссию максимально независимой, снизив вероятность конфликта интересов. Именно поэтому осенью вместе с Мажичем в неё вошёл Равшан Ирматов. А с нового сезона оценивать спорные эпизоды, скорее всего, начнёт и известный турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Ожидается, что в будущем появится ещё один иностранный эксперт.

И если к назначению серба на пост главы департамента судейства многие специалисты отнеслись негативно, то идея РФС с преобразованием ЭСК, напротив, нашла поддержку.

«Чакыр мне импонирует. Он всегда был очень принципиальным арбитром, я его прекрасно помню по матчам Лиги чемпионов, особенно игры с участием английских клубов. Я бы его назвал несгибаемым судьёй, потому что он достойно работал и смог достойно уйти. В определённых кругах сказали бы, что у него большие яйца. Но важно отметить: если ты был прекрасным арбитром, то это не значит, что ты справишься с более высокой и ответственной должностью. В ЭСК у него будет ещё больше моментов, когда следует проявить характер. Так что, надеюсь, он принесёт пользу нашему судейству», — объяснил Хусаинов.