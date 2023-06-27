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«Спартак» объявил об уходе Кофрие в «Клермон»

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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие продолжит карьеру в «Клермоне».
«Спартак» объявил об уходе Кофрие в «Клермон»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Желаем Максу успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.

Уточняется, что «Клермон» выкупил трансфер футболиста после аренды. Бельгиец выступал за французский клуб с 29 августа 2022 года.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что за время отпуска набрал немного лишнего веса.

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