«Спартак» объявил об уходе Кофрие в «Клермон»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие продолжит карьеру в «Клермоне».

«Желаем Максу успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.

Уточняется, что «Клермон» выкупил трансфер футболиста после аренды. Бельгиец выступал за французский клуб с 29 августа 2022 года.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что за время отпуска набрал немного лишнего веса.