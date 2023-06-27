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Джикия: не удалось съездить в Грузию в отпуске, но получилось набрать несколько лишних кг

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что за время отпуска смог набрать немного лишнего веса.
Джикия: не удалось съездить в Грузию в отпуске, но получилось набрать несколько лишних кг
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Отпуск провёл в Москве. Занимался делами и здоровьем. Всё в штатном режиме. Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов. Сколько? Немного, рабочий вес», — цитирует Джикию «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 29-летний Джикия сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, сделал две результативные передачи и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о переговорах с «Локомотивом».

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