Джикия: не удалось съездить в Грузию в отпуске, но получилось набрать несколько лишних кг
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Отпуск провёл в Москве. Занимался делами и здоровьем. Всё в штатном режиме. Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов. Сколько? Немного, рабочий вес», — цитирует Джикию «Чемпионат».
В сезоне-2022/23 29-летний Джикия сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, сделал две результативные передачи и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.
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