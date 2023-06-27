Колосков о Мажиче: всегда был против, чтобы судейский корпус возглавлял иностранец

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранец. Было две попытки — итальянцы, испанцы. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое», — цитирует Колоскова «СЭ».

Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год. Специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей чемпионата России.

Ранее Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС.