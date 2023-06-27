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Колосков о Мажиче: всегда был против, чтобы судейский корпус возглавлял иностранец

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.
Колосков о Мажиче: всегда был против, чтобы судейский корпус возглавлял иностранец
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранец. Было две попытки — итальянцы, испанцы. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое», — цитирует Колоскова «СЭ».

Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год. Специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей чемпионата России.

Ранее Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС.

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