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Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС

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Сербский специалист Милорад Мажич прокомментировал своё назначение на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС
  • globallookpress.com
  • © Daisuke Nakashima/AFLO

«Благодарю руководство за доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране, как Россия, — это большой вызов для меня. Одним из первых нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров», — заявил Мажич.

Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год. Специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей чемпионата России.

Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что не планирует уходить в отставку.

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