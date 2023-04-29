Глава судейского комитета РФС Каманцев заявил, что не планирует уходить в отставку

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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о том, как реагирует на призывы о своей отставке на фоне участившихся судейских скандалов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«За место с точки зрения зарплаты, медийности и прочего я не держусь. Я стараюсь довести до конца те реформы, которые начались в 2019 году. Если руководство РФС примет решение о необходимости ротации — я это восприму с уважением», — цитируют Каманцева «Известия»

По информации «Спорт-Экспресса», бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост главы судейского комитета. В РФС считают, что в руководстве российских арбитров не хватает авторитетного специалиста. Отмечается, что многочисленные ошибки в матчах РПЛ «никому не идут на пользу и больно бьют по репутации лиги и РФС». 

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов призвал не реагировать на непроверенную информацию о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы департамента судейства.

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