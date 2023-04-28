В РФС назвали слухами возможное назначение Мажича на пост главы судейского комитета

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов призвал не реагировать на непроверенную информацию о возможном назначении Милорага Мажича на пост главы департамента судейства.
В РФС назвали слухами возможное назначение Мажича на пост главы судейского комитета
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

По информации «Спорт-Экспресса», бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост главы судейского комитета. В РФС считают, что в руководстве российских арбитров не хватает авторитетного специалиста. Отмечается, что многочисленные ошибки в матчах РПЛ «никому не идут на пользу и больно бьют по репутации лиги и РФС». 

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».

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