В РФС назвали слухами возможное назначение Мажича на пост главы судейского комитета
- АГН «Москва»
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«Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
По информации «Спорт-Экспресса», бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост главы судейского комитета. В РФС считают, что в руководстве российских арбитров не хватает авторитетного специалиста. Отмечается, что многочисленные ошибки в матчах РПЛ «никому не идут на пользу и больно бьют по репутации лиги и РФС».
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».