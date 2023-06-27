«Чемпионат»: бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС
- Gettyimages.ru
- © Alexander Hassenstein
«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещё один иностранный эксперт», — приводит слова источника «Чемпионат».
Источник добавил, что состав организации будет сокращён за счёт россиян — это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов.
27 июня стало известно, что сербский специалист Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.
Ранее Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС.