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«Чемпионат»: бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС

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Бывший арбитр ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр примет участие в составе ЭСК РФС.
«Чемпионат»: бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещё один иностранный эксперт», — приводит слова источника «Чемпионат».

Источник добавил, что состав организации будет сокращён за счёт россиян — это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов.

27 июня стало известно, что сербский специалист Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

Ранее Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС.

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