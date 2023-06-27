В «Оренбурге» рассказали, как смогли подписать Гюрлюка, которого хотел «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о подписании нападающего «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка.

«По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга. На этой волне нам удалось вытащить его у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа», — сказал Андреев в интервью Telegram-каналу «Аналитика ФК Оренбург».

В текущем сезоне 19-летний форвард провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Срок контракта с российским клубом не уточняется.

Ранее Андреев высказался о перечислениях «Динамо» за главного тренера Марцела Личку.