Спортивный директор «Оренбурга»: не знаю, перечислило ли «Динамо» выплаты за Личку

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о перечислениях «Динамо» за главного тренера Марцела Личку.

«Не знаю, перечислило ли «Динамо» выплаты за Личку, я к финансам отношения не имею и не в курсе того, какие там сроки выплат», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Новым тренером «Оренбурга» стал чех Иржи Ярошик, известный по выступлениям в московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».

Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.