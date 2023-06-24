Спортивный директор «Оренбурга»: не знаю, перечислило ли «Динамо» выплаты за Личку
«Не знаю, перечислило ли «Динамо» выплаты за Личку, я к финансам отношения не имею и не в курсе того, какие там сроки выплат», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.
Новым тренером «Оренбурга» стал чех Иржи Ярошик, известный по выступлениям в московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».
Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.