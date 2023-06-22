Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания

Бывший тренер сборной России по футболу поздравил Марцела Личку с назначением на пост главного тренера московского «Динамо».

«Это шаг вперёд на его спортивном пути. Один из тренеров-легионеров, который достоин восхищения. Он не ушёл на потрясающее предложение «Краснодара» ранее. И сделал так, что «Оренбург» сейчас ещё и заработал на нём. Пример для подражания», — цитирует обладателя Кубка УЕФА в составе «Фейеноорда» «Матч ТВ».

Вместе с тем, по его мнению, руководству «Динамо» следует сдержанно отнестись к выбору 45-летнего тренера.

«Риск есть с любым тренером. Но Личка показал, что он не теряется в сложных ситуациях. Это опытный тренер, который знает, чего хочет. Понимает, какие качества игроков ему нужны. Пока вижу только плюсы», — добавил Корнеев.

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с чехом до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Ранее Личка назвал большой ответственностью назначение на пост главного тренера «Динамо».