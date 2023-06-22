Личка назвал большой ответственностью назначение на пост главного тренера «Динамо»

Чешский специалист Марцел Личка поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера московского «Динамо».

«Это будет большая ответственность, потому что «Динамо» — один из лучших клубов России. Здесь от меня будут требовать, чтобы я делал всё для того, чтобы команда находилась в первой пятёрке РПЛ. Естественно, на меня будут давить, чтобы я добивался результата. Хотя эти требования есть и в других клубах», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с 45‑летним чехом до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Оренбург» объявил об уходе Лички с поста главного тренера.