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Личка назвал большой ответственностью назначение на пост главного тренера «Динамо»

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Чешский специалист Марцел Личка поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера московского «Динамо».
Личка назвал большой ответственностью назначение на пост главного тренера «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это будет большая ответственность, потому что «Динамо» — один из лучших клубов России. Здесь от меня будут требовать, чтобы я делал всё для того, чтобы команда находилась в первой пятёрке РПЛ. Естественно, на меня будут давить, чтобы я добивался результата. Хотя эти требования есть и в других клубах», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с 45‑летним чехом до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Оренбург» объявил об уходе Лички с поста главного тренера.

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