«Не хочу винить Абаскаля»: Тихонов — о проблемах «Спартака», возрасте Зиньковского и шоу с участием Дзюбы и Слуцкого

Гильермо Абаскалю не стоило экспериментировать по ходу второй половины сезона, когда «Спартак» допустил несколько осечек подряд. Такое мнение в интервью RT выразил бывший полузащитник красно-белых Андрей Тихонов. По его словам, наставнику следовало придерживаться выбранной схемы и комбинационного футбола. Специалист также призвал судейский корпус РФС объяснять решения арбитров, высказался о перспективах Антона Зиньковского и заявил, что никогда не будет смотреть шоу с участием Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого.

— Кубок PARI Премьер становится приятной традицией, но в этот раз на турнире впервые за долгие годы принимает участие всего одна российская команда — «Зенит».

— Мне кажется, что градус противостояний это снижает, потому что если бы играли четыре российские команды, то интерес у наших болельщиков был бы больше. Но очень хорошо, что на турнир приехали иностранные команды: такие лояльные к нам страны как Турция, Сербия и Азербайджан способны показать всем, с Россией можно и нужно играть в футбол. Нас не надо бояться. И, на мой взгляд, не стоит возводить политические преграды в спорте. Словом, я очень доволен тем, сколько гостей из разных стран присутствует сейчас в Санкт-Петербурге.

— Насколько важна соревновательная составляющая во время сборов, и изменился ли подход к предсезонным матчам по сравнению с тем временем, когда вы были футболистом?

— Когда я играл, для нас любой предсезонный матч считался серьёзной проверкой. Мы не любили проигрывать никогда. В данный момент наблюдаем за подготовкой команд, и «Зенит» играет в не самом оптимальном составе. Тренерский штаб пробует разные сочетания игроков, меняет схемы. Вообще, с сербскими командами мы всегда пересекались на сборах, играли, как принято говорить, от ножа. Порой чуть ли не до драк доходило. Было огромное количество фолов. Тем не менее всё это остаётся на поле, а друг к другу мы относимся хорошо, всё-таки они нам братья.

— К слову о братстве, ни для кого ни секрет, что «Црвена Звезда» и «Спартак» давно дружат. На Кубке PARI Премьер вы будете поддерживать сербов?

— Нет, ни в коем случае, я всегда болею за российские команды, потому что здесь уже немножечко другая ситуация. Понимаю, что болельщики «Спартака», мягко говоря, недолюбливают зенитовцев, а «Црвена» выступает в красно-белых цветах, однако я всегда болел за наших, когда мы выступали в еврокубках. Тут почти то же самое. Когда я смотрю футбол я болею либо за «Спартак», либо за красивую игру. С Кубком PARI Премьер та же ситуация, мне интересен только футбол, а не клубные пристрастия.

— Вы вообще всегда стараетесь быть максимально объективны и беспристрастны, несмотря на клубные предпочтения. Например, признали Малкома лучшим игроком РПЛ. И, наверняка, ваш выбор кого-то расстроил из болельщиков «Спартака». Вопрос с подвохом: а в пятёрке лучших нашлось бы место хоть одному спартаковцу по вашей версии?

— Конечно, Квинси Промесу там самое место. Кого бы ещё включил? Эдуарда Сперцяна, Игоря Акинфеева и Артёму Дзюбу. Все они были весьма полезны для своих коллективов, выкладывались в каждом матче, вели за собой партнёров. Первый зажигал в «Краснодаре» и в итоге заинтересовал скаутов «Аякса», второй вдохнул жизнь в «Локомотив» и вытащил команду из подвала таблицы РПЛ, третий добыл Кубок России и серебряные медали вместе с ЦСКА.

А вообще я бы выделил игроков почти из каждого более-менее сильного клуба. В «Зените», конечно же, самые яркие — это бразильцы: Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Вендел — они очень качественные и системообразующие футболисты. В «Спартаке» тоже есть, кого отметить. Если бы не момент с дракой в Петербурге и не ситуация с неприличным жестом в дерби, то я бы выдвинул Александра Соболева на звание лучшего. С другой стороны, это репутационные издержки, а выбирать стоит по совокупности игровых критериев: забитым мячам, отданным передачам, эффективности на поле и количеству полезных действий.

— Дзюба здорово проявил себя весной в РПЛ и вновь доказал болельщикам и экспертам, что его рано списывать со счетов. Как вы считаете, он по совокупности параметров по-прежнему остаётся лучшим форвардом страны?

— Для меня лучший нападающий в РПЛ — Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнёров.

— А из россиян?

— Я думаю, что Александр Соболев. Есть ещё Фёдор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определённые качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда. А есть нападающие такие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев.

— К сожалению, Александр не смог помочь партнёрам в последних матчах сезона по известным причинам, а «Спартак» упустил серебрянные медали. Признайтесь, игра команды разочаровала вас, или с учётом всех проблем, третье место всё-таки хороший результат?

— Действительно, перед возобновлением весенний части сезона было очень много ожиданий. Особенно после убедительного старта. Команда действительно выглядела неплохо. На Зимнем кубке РПЛ проявила себя основная группа атаки. «Локомотив» в Кубке прошли… но потом что-то пошло не так. Да, можно сказать, что в каких-то матчах команда теряла очки не по своей вине, как в том случае, когда Соболев забил, но арбитр свистнул до удара. И ещё можно вспомнить несколько судейских ошибок не в пользу красно-белых. Но валить всё на судейство, наверное, нельзя. Нужно спрашивать, в первую очередь, с самих себя.

Тихонов — о лучших футболистах прошедшего сезона в РПЛ

— На ваш взгляд, причина такого провала кроется в недостаточной подготовке зимой или на это повлиял психологический аспект?

— Думаю, скорее второе. Не хочу винить тренера. Гильермо Абаскаль доказал, что быстрый и комбинационный футбол, который он ставил, давал результат. Но весной, когда команда начала терять очки, футболисты занервничали. Плюс тренер принялся менять схемы, экспериментировать. В больших клубах стараются так не поступать, если не отправляют наставника в отставку, а в Лиге чемпионов и вовсе сложно представить, чтобы команда отступила от привычной себе философии во второй половине сезона.

— Даже ЦСКА придерживался стабильной схемы, хотя и не впечатлял осенью.

— У ЦСКА при Владимире Федотове отлаженный футбол. Подбираются игроки под конкретную схему, сыгрываются и начинают приносить результат. А в «Спартаке» меняется схема, то 4-3-3, то 5-3-2. Ведь дело не только в расстановке, но и в функционале футболистов: под конкретные задачи тебе приходится выпускать других, тасовать состав. Возможно, Абаскалю не хватает опыта, в Швейцарии он провёл классную половину сезона, но потом, когда столкнулся с проблемами и посыпались неудачи, начал искать пути выхода из кризиса, а не стабилизировал игру. Подстраивался под других, «зеркалил» чужие схемы. В России ситуация повторяется. Надеюсь, Гильермо и футболисты переосмыслят всё то, что произошло. Скоро новый сезон и у «Спартака» сейчас очень хороший календарь. Необходимо уверенно стартовать, чтобы подойти к матчу с «Зенитом» в хорошем состоянии, тогда появится реальный шанс их обыграть.

— От кого из молодых игроков «Спартака» стоит ждать прорыва в будущем сезоне?

— На мой взгляд, от Михаила Игнатова, Даниила Денисова и Руслана Литвинова. Эти трое должны выйти на принципиально новый уровень. Это если делать акцент на своих воспитанниках. А из остальных, мне кажется, может выстрелить Данила Пруцев.

— А как же Антон Зиньковский?

— Ему исполнилось 27 лет. Он уже не считается молодым, хотя все привыкли к тому, что он ещё мал. В его возрасте пора становится игроком основы, лидером. В «Крыльях Советов» он был звездой, ему там давали полную свободу на поле, сам принимал решения и блистал. А здесь «Спартак»: давление болельщиков, прессы, все ждут только результата. Посредственная игра здесь не останется незаметной, как это было в Самаре.

Я понимаю, когда ты молодой, тебе 20 лет и ты можешь сыграть супер, а потом провалиться в каких-то моментах. Но когда тебе 27, пора бы уже задуматься о том, кто ты? Вечно подающий надежды, или же футболист основы, на которого можно положиться. И будущий сезон станет определяющим для Антона. Он должен выходить на поле с первых минут и стараться приносить пользу в каждом эпизоде, создавать моменты, искать нестандартные решения. А не на 15 минут в концовке, чтобы отдать две-три обостряющие передачи.

— Ещё одна насущная тема минувшего сезона — судейство. ФИФА планирует изменить правило вне игры: офсайд будет фиксироваться только в тех случаях, когда всё тело игрока атаки в момент паса будет ближе защитника к воротам соперника. Стоит ли это делать?

— Знаете, когда решали вводить VAR, мы тоже думали, что это реально поможет и будет всё прозрачно и ясно. Но проблем как будто стало ещё больше. И тот же офсайд, где достаточно кусочка плеча или кусочка носка бутсы, чтобы ты оказался вне игры. А теперь будет множество ситуаций, когда ноги защитника и нападающего будут находиться на одной линии, а всё тело атакующего игрока будет впереди. И это не будет считаться положением вне игры. Если честно, то я этого не понимаю. Считаю, что не нужно ничего менять, а наоборот, лучше прийти, наконец, к чему-то общему. Чтобы решения арбитров были понятны всем. А то у нас судьи говорят одно, по телевизору объясняют другое, а тренер видит третье. И в этом хаосе мы провели весь прошлый сезон.

Тихонов — о трактовке судьями спорных эпизодов

— Как считаете, с приходом Милорада Мажича и Джюнейта Чакыра в нашем судействе что-то изменится?

— Думаю, что если пригласили иностранцев, то они обязаны навести порядок. Прежде всего, должны выравнять трактовки эпизодов. А то каждый судья у нас видит по-своему: за это касание руки ставят пенальти, за другое не ставят, потому что разница 5-10 сантиметров. Я уже про это не раз говорил на телевидении. Есть предложение, сделать передачу, в которой бы болельщикам объясняли и показывали, почему зафиксирован фол, за что показана красная карточка, почему назначили свободный, а не пенальти, как определить пассивное положение вне игры и многое другое.

— Это же и касается аспектов борьбы в штрафной площади, где-то можно подтолкнуть и за это не поставят пенальти, а где-то сразу указывают на точку…

— Вот о чём и речь! Футболисты это прекрасно понимают. Чуть задели — они лежат. Знают, что там особо ничего не было, но лежат. Потому что после этого судья обязательно посмотрит VAR, а там глядишь, что-то да увидит. А если бы он вскочил и побежал бы дальше, то арбитр вообще бы никак не отреагировал на этот момент, понимаете. Когда не было VAR, таких вопросов было меньше, и футболисты вели себя по-другому. Сейчас есть уже сложившееся поведение у игроков. Одни могут долго изображать боль и выпрашивать жёлтую карточку для провинившегося. Потому что если одну покажут, то там и до второй, как правило, не далеко. А потом он встаёт и бежит так, как будто и не было ничего. С этим тоже нужно бороться, нельзя каждый эпизод трактовать в пользу тех, кто атакует, потому что это перерастает в наглость.

— Может быть, тогда ужесточить наказания за симуляцию вплоть до красных карточек?

— Кто знает, симуляция это или нет?

— Это уже вопрос к арбитрам VAR.

— Так они этим и должны заниматься, внимательно следить за поведением тех или иных футболистов.

— Есть ещё вещи, которые вы отказываетесь понимать?

— Да. Когда игрок бежит к воротам, уже будучи вне игры. А защитники кричат судье: почему ты не поднимаешь, если ты видишь явный офсайд? Я понимаю, там очень быстро всё происходит. Но когда всё на ладони, почему не свистнуть сразу, зачем доигрывать эпизод? Футболисты же продолжают бегать, защищаться эти 20-25 метров. А он в самом конце свистит вне игры, когда мяч в воротах. При этом защитники уже все выдохлись.

— Может быть во всём этом есть какая-то предвзятость?

— Я не сторонник теорий заговоров. Просто все говорят на разных языках. У судей одно в голове, у игроков — другое, а наши болельщики чуть что, сразу шашки обнажают и готовы в бой.

— Но в межсезонье обсуждают не только это, но и вопросы имиджа. Многие поражаются, как Артём Дзюба и Леонид Слуцкий решились вести YouTube-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.

— Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в Telegram, и мне этого хватило. Понял, что не моё. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

Тихонов — о перспективах Зиньковского и молодёжи «Спартака»

— Как вы думаете, Слуцкий вернётся на тренерский мостик или останется шоуменом?

— Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно. Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку.

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— С Промесом ситуация тоже неоднозначная. Он весной окончательно вписал своё имя в историю клуба, но при этом за ним тянется шлейф не самых приятных историй. На ваш взгляд, это отражается на репутации клуба?

— От этого никуда не деться. Но поклонники «Спартака» любят и ценят Квинси, потому что он очень много сделал для команды. Так что они, без сомнения, разделяют его футбольную карьеру и личную жизнь в Нидерландах. Хотя все эти слухи и криминальные новости очень сильно мешают нидерландцу.

— Как следует вести себя руководству «Спартака»?

— Пару лет назад его бы наверняка выдали властям Нидерландов. Но не сейчас, когда все дипломатические договорённости прерваны. Поэтому «Спартаку» нужно просто продолжать сотрудничать с Квинси и не обращать на это внимание. Обеспечить его комфортное пребывание в стране.

— Вы имеете в виду, помочь ему получить российское гражданство?

— Я этого не исключаю. Потому что обвинения очень серьёзные. Поэтому, наверняка он будет жить теперь в России. Если не дадут наше гражданство, уедет в страну, где он будет чувствовать себя в безопасности.

Интервью записано при поддержке и организации компании PARI, амбассадором которой является Андрей Тихонов.