Деспотович: Слуцкий относился к людям как к животным

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Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался об экс-наставнике казанского клуба Леониде Слуцком.
Деспотович: Слуцкий относился к людям как к животным
  • РИА Новости

«Он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах. Отношение к людям как к животным. Мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть», — цитирует игрока Sport24.

29-летний футболист выступал за «Рубин» с 2020 по 2021 год. За это время он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. 

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда впервые в истории вылетела в Первую лигу.

Ранее Рустем Сайманов заявил, что «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого.

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