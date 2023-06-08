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Сайманов: «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого

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Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал мнение, что казанский клуб вернулся бы в РПЛ под руководством Леонида Слуцкого.
Сайманов: «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого
  • РИА Новости

«Сейчас как-то все забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в «Рубине». Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в РПЛ. А на следующий год мы уже вышли в еврокубки. Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. Но я уверен, что и со Слуцким мы 100% вернулись бы», — цитирует Слуцкого Sport24.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», кандидатура 52-летнего российского специалиста находится в шорт-листе московского «Динамо».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об интересе со стороны московского «Динамо» к Слуцкому.

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