Мостовой: могу пожелать удачи «Динамо», если пригласят провалившегося в «Рубине» Слуцкого

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об интересе со стороны московского «Динамо» к Леониду Слуцкому.

«Я один из немногих кто говорил, что такой человек, как Леонид Слуцкий, обязательно где-нибудь всплывёт. Он популярный, шоумен, всегда и везде на слуху, шутит, смеётся над своими шутками. А теперь, видите, им интересуются в «Динамо». Могу пожелать динамовцам только удачи, если они пригласят человека, который полностью провалился в «Рубине» и ещё до этого в других европейских клубах. Ужас.

А на бывших футболистов никто внимания не обращает. Подумаешь, провели достойные карьеры и вписывали свои фамилии в историю клубов. Нам тяжело очень стать тренерами. А таким людям, как Слуцкий, — запросто. Посмеялся на шоу с Дзюбой, и можно пойти «Динамо» потренировать. Зато потом в клубе удивляются, почему результатов нет. Сначала приглашают таких, как Слуцкий, а потом удивляются. Кстати, само шоу я не смотрел: неинтересно. Я предпочитаю смотреть интеллектуальные передачи», — сказал Мостовой RT.

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