Мостовой считает, что суд над Промесом скажется на репутации «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал судебную историю нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Мы слышали уже историю с вооружённым нападением. Он находится под следствием в Нидерландах. Конечно, это сказывается на репутации «Спартака». Люди знают, читают про эту ситуацию. Всё это печально», — цитирует Мостового РИА Новости.

3 марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста «Спартака» к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.

Инцидент произошёл летом 2020 года. По данным следствия, в ходе семейной вечеринки 31-летний голландец ударил кузена ножом. Потерпевший подал заявление в полицию. Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама может отказать прокуратуре в преследовании Промеса.