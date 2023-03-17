Суд Амстердама может отказать прокуратуре в преследовании Промеса

Расследование дела полузащитника столичного «Спартака» Квинси Промеса возобновляется из-за сомнений в законности прослушивания футболиста.

Телефонные разговоры были добыты в ходе прослушивания Промеса по другому делу о наркотиках, и, по мнению адвоката футболиста, не могут быть использованы в текущем судебном процессе, сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что сторона обвинения не желает раскрывать детали дела о наркотиках — вопреки требованию суда, вследствие чего суд может исключить подслушивание телефонных звонков из числа доказательств, либо смягчить приговор из-за ошибки, либо вовсе отказать прокуратуре в преследовании футболиста.

3 марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста московского «Спартака» к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.

Ранее суд Амстердама принял решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении Промеса.