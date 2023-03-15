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AD: суд возобновил расследование уголовного дела Промеса

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Суд Амстердама принял решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
AD: суд возобновил расследование уголовного дела Промеса
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AD, решение по делу должно было быть вынесено 17 марта, но суд отложил вынесение приговора в связи с продолжением расследования. На заседании суд даст дальнейшие разъяснения по данному вопросу.

Третьего марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста московского «Спартака» к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.

Инцидент произошёл летом 2020 года. По данным следствия, в ходе семейной вечеринки 31-летний голландец ударил кузена ножом. Потерпевший подал заявление в полицию. Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее Промес прокомментировал судебное расследование в Нидерландах.

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