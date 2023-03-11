Промес: я готов однажды рассказать о судебном процессе, но это не особо интересно

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал судебное расследование в Нидерландах.

«Самая важная информация: мы играем и побеждаем здесь. Да, я готов однажды рассказать об этом, но это не особо интересно. Сейчас мы сфокусированы на футболе. Это не выбивает меня из колеи», — цитирует Промеса Sport24.

3 марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста московского «Спартака» к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.

Инцидент произошёл летом 2020 года. По данным следствия, в ходе семейной вечеринки 31-летний голландец ударил кузена ножом. Потерпевший подал заявление в полицию. Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным.