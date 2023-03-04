Metaratings: «Спартака» может разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным

Московский «Спартак» имеет право разорвать контракт с нападающим Квинси Промесом в одностороннем порядке в случае, если суд признает его виновным и назначит реальный срок лишения свободы.

Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак» также имеет право прекратить плановые выплаты за трансфер амстердамскому «Аяксу», за который выступал 31-летний голландец.

По информации источника, это предусмотрено в рамках соглашения между нападающим и московским клубом.

3 марта в Нидерландах прошёл суд по делу о нападении Промеса на двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура обвинила его в нападении при отягчающих обстоятельствах и требует два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд примет окончательное решение через две недели. Финальное заседание пройдёт 17 марта.