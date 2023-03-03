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AD: прокуратура запросила два года тюремного заключения для Промеса

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Прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.
AD: прокуратура запросила два года тюремного заключения для Промеса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает AD, суд вынесет решение через несколько недель.

«По словам прокурора, назначать частичное условное наказание не имеет смысла, поскольку Квинси находится в России. Общественные работы или штраф не покрывают обвинение», — написала голландская журналистка Саския Беллеман в Twitter.

Инцидент произошёл летом 2020 года. По данным следствия, в ходе семейной вечеринки 31-летний голландец ударил кузена ножом. Потерпевший подал заявление в полицию. Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн.

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