AD: прокуратура запросила два года тюремного заключения для Промеса
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Как сообщает AD, суд вынесет решение через несколько недель.
«По словам прокурора, назначать частичное условное наказание не имеет смысла, поскольку Квинси находится в России. Общественные работы или штраф не покрывают обвинение», — написала голландская журналистка Саския Беллеман в Twitter.
Инцидент произошёл летом 2020 года. По данным следствия, в ходе семейной вечеринки 31-летний голландец ударил кузена ножом. Потерпевший подал заявление в полицию. Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн.