Потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн

Родственник нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса хочет получить от него €1 млн в качестве компенсации.

Об этом стало известно в ходе заседания суда, которое проходит 3 марта в Нидерландах.



«До вчерашнего дня этот иск и пояснения к нему до суда и защиты не дошли. Суд хочет знать, почему так поздно», — написала голландская журналистка Саския Беллеман в Twitter.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на отказ в выдаче Промесу гражданства России.