Узнать больше

Потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн

Короткая ссылка
Родственник нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса хочет получить от него €1 млн в качестве компенсации.
Потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Об этом стало известно в ходе заседания суда, которое проходит 3 марта в Нидерландах.

«До вчерашнего дня этот иск и пояснения к нему до суда и защиты не дошли. Суд хочет знать, почему так поздно», — написала голландская журналистка Саския Беллеман в Twitter.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на отказ в выдаче Промесу гражданства России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить