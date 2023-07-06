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Кассьерра: я не ожидал, что матч со «Спартаком» закончится массовой дракой

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал массовую драку игроков команды с футболистами «Спартака» в Кубке России.
Кассьерра: я не ожидал, что матч со «Спартаком» закончится массовой дракой
  • РИА Новости

«По ходу карьеры приходилось становиться свидетелем чего-то подобного. Сам ни разу не участвовал в потасовках, но чем-то новым это для меня не стало. Однако я удивился: пусть встреча была горячей и все хотели победить, но не ожидал, что всё так закончится. Ведь в этом не было ничего хорошего ни для «Спартака», ни для «Зенита». Для многих футболистов та несдержанность обернулась длительными дисквалификациями», — сказал Кассьерра в интервью RT.

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