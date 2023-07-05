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Президент «Кадиса» подтвердил переход Бонгонда в «Спартак»

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Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно подтвердил переход нападающего Тео Бонгонда в «Спартак».
Президент «Кадиса» подтвердил переход Бонгонда в «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Похоже, что к его уходу всё готово и скоро об этом будет объявлено», — приводит слова Вискайно Canal Amarillo.

По информации СМИ, москвичи заплатят за Бонгонда около €10 млн.

В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал необдуманным возможный трансфер Бонгонда.

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