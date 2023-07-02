Червиченко — о возможном трансфере Бонгонды: «Спартак» любит раздавать деньги

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал необдуманным возможный трансфер полузащитника Тео Бонгонды из испанского «Кадиса».

«На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нём нет. Всё время переходит из Испании в Бельгию и обратно. «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его словам, «каждый развлекается в силу своих возможностей».

«Хотят — пускай платят. Дело хозяйское», — сказал Червиченко.

По информации Relevo, «Спартак» заплатит за Бонгонду около €10 млн.

27-летний бельгиец в сезоне-2022/23 провёл за «Кадис» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Илья Кухарчук продолжит карьеру в «Пари НН».