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Червиченко — о возможном трансфере Бонгонды: «Спартак» любит раздавать деньги

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал необдуманным возможный трансфер полузащитника Тео Бонгонды из испанского «Кадиса».
Червиченко — о возможном трансфере Бонгонды: «Спартак» любит раздавать деньги
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago

«На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нём нет. Всё время переходит из Испании в Бельгию и обратно. «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его словам, «каждый развлекается в силу своих возможностей».

«Хотят — пускай платят. Дело хозяйское», — сказал Червиченко.

По информации Relevo, «Спартак» заплатит за Бонгонду около €10 млн. 

27-летний бельгиец в сезоне-2022/23 провёл за «Кадис» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Илья Кухарчук продолжит карьеру в «Пари НН».

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