«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Кухарчука

Полузащитник Илья Кухарчук продолжит карьеру в «Пари НН».

Как сообщается в Telegram-канале «Пари НН», футболист будет выступать за нижегородский клуб под 13-м номером.

Кухарчук 19 июня покинул «Торпедо». Контракт с 32-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Форвард перешёл в московский клуб в январе, покинув подмосковные «Химки». За автозаводцев спортсмен провёл десять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Юран рассказал, что продлил контракт с «Пари НН» до 2025 года.