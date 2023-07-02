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«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Кухарчука

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Полузащитник Илья Кухарчук продолжит карьеру в «Пари НН».
«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Кухарчука
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как  сообщается в Telegram-канале «Пари НН», футболист будет выступать за нижегородский клуб под 13-м номером.

Кухарчук 19 июня покинул «Торпедо». Контракт с 32-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Форвард перешёл в московский клуб в январе, покинув подмосковные «Химки». За автозаводцев спортсмен провёл десять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Юран рассказал, что продлил контракт с «Пари НН» до 2025 года.

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