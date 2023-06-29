Юран рассказал, что продлил контракт с «Пари НН» до 2025 года

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о продлении контракта с нижегородским клубом.

«Контракт с клубом продлён. Да, изначально в моём соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ соглашение автоматически продлевается на два года», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист возглавил команду в апреле — после увольнения Артёма Горлова. Под его руководством клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, обыграв «Родину» по итогам стыковых матчей.

«Пари НН» проводит в эти дни учебно-тренировочный сбор в Нижегородской области. В его рамках пройдёт товарищеский матч с ивановским «Текстильщиком» 4 июля.

Ранее Юран с восхищением высказался о предстоящем матче в рамках первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с петербургским «Зенитом».