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Юран рассказал, что продлил контракт с «Пари НН» до 2025 года

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о продлении контракта с нижегородским клубом.
Юран рассказал, что продлил контракт с «Пари НН» до 2025 года
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Контракт с клубом продлён. Да, изначально в моём соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ соглашение автоматически продлевается на два года», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист возглавил команду в апреле — после увольнения Артёма Горлова. Под его руководством клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, обыграв «Родину» по итогам стыковых матчей.

«Пари НН» проводит в эти дни учебно-тренировочный сбор в Нижегородской области. В его рамках пройдёт товарищеский матч с ивановским «Текстильщиком» 4 июля.

Ранее Юран с восхищением высказался о предстоящем матче в рамках первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с петербургским «Зенитом».

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