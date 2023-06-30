Абаскаль заявил, что Умяров близок к возвращению в строй

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о восстановлении полузащитника Наиля Умярова.

«Мы не хотим делать шаг дальше, пока мы не будем на 100% уверены в его хорошей форме. Нужно набрать необходимый объём, это позволит ему уже работать с командой полноценно, но он уже очень близок к этому», — заявил Абаскаль в видеоинтервью на официальном канале красно-белых в YouTube.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов». 13 марта Умяров перенёс операцию.

За красно-белых Умяров в текущем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Умяров высказался о восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил около полугода.