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Умяров: самая главная мысль — поскорее выйти на поле

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил около полугода.
Умяров: самая главная мысль — поскорее выйти на поле
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Самая главная мысль — поскорее выйти на футбольное поле. Эта мысль сопровождала полгода. На каждом этапе восстановления думал о разном. Сначала были одни сроки, а в Дубае получилось так, что поняли, что нужна операция. Хорошо, что всё завершилось так, как есть сейчас», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что близкие ему люди не давали скучать из-за полученного повреждения.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов». 13 марта Умяров перенёс операцию.

За красно-белых Умяров в текущем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» интересуются игроком «Гремио» Бителло.

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