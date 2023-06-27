Умяров: самая главная мысль — поскорее выйти на поле

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил около полугода.

«Самая главная мысль — поскорее выйти на футбольное поле. Эта мысль сопровождала полгода. На каждом этапе восстановления думал о разном. Сначала были одни сроки, а в Дубае получилось так, что поняли, что нужна операция. Хорошо, что всё завершилось так, как есть сейчас», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что близкие ему люди не давали скучать из-за полученного повреждения.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов». 13 марта Умяров перенёс операцию.

За красно-белых Умяров в текущем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» интересуются игроком «Гремио» Бителло.