Росси: ЦСКА и «Спартак» интересуются игроком «Гремио» Бителло

Полузащитник «Гремио» Бителло входит в сферу интересов двух клубов чемпионата России — ЦСКА и «Спартака».

По информации журналиста Диого Росси, клуб хочет выручить с продажи игрока около €15 млн. Помимо российских клубов, на футболиста претендует «Монако».

В прошедшем сезоне 23-летний Бителло провёл за «Гремио» 30 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представил свой календарь в РПЛ видеороликом в стиле аниме.