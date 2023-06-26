Росси: ЦСКА и «Спартак» интересуются игроком «Гремио» Бителло
По информации журналиста Диого Росси, клуб хочет выручить с продажи игрока около €15 млн. Помимо российских клубов, на футболиста претендует «Монако».
В прошедшем сезоне 23-летний Бителло провёл за «Гремио» 30 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» представил свой календарь в РПЛ видеороликом в стиле аниме.