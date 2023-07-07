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Украина обратилась в УЕФА по поводу вызова на сборы российского арбитра Карасёва

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Украинская ассоциация футбола выступила с обращением в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу вызова на сборы российского арбитра Сергея Карасёва.
Украина обратилась в УЕФА по поводу вызова на сборы российского арбитра Карасёва
  • РИА Новости

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть ещё одно замечание по поводу распространённой в СМИ информации о том, что российский арбитр Сергей Карасёв получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров», — говорится в сообщении.

44-летний Карасёв до введения санкций работал на матчах чемпионата Европы и мира, а также на встрече за Суперкубок УЕФА.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей.

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