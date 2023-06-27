Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как оценивает свою работу после матчей.

«Я знаю, когда отсудил хорошо и когда плохо. Когда приходит это осознание? Через 15 минут после игры. Прокручиваю эпизоды, разные картинки матча всплывают в голове, и понимаю: справился или нет. Часто бываю недоволен собой», — цитирует Карасёва Legalbet.

Он добавил, что не читает новости о себе, потому что от той информации можно потерять работу и контроль над собой.

В прошедшем сезоне российский арбитр отсудил 23 матча во всех турнирах.

Ранее Карасёв рассказал, как относится к критике в комментариях в социальных сетях.