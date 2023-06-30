Новосельцев: Карасёв ещё может получить от УЕФА назначение на крупный матч

Бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев считает, что российский арбитр Сергей Карасёв в скором времени опять будет привлекаться к работе на международных матчах.

«Думаю, он ещё год может попробовать попасть на какой-нибудь крупный матч. Если он будет в хорошем физическом состоянии, то для него это не будет проблемой», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили 30 июня приглашение УЕФА российского арбитра Карасёва на сборы судей в сентябре.

«Мне он очень импонирует, я рад, что такое событие произошло. Желаю, чтобы в его карьере был ещё какой-нибудь крупный матч», — добавил Новосельцев.

44-летний Карасёв до введения санкций работал на матчах чемпионата Европы и мира, а также во встрече за Суперкубок УЕФА.

ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей.