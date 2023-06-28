«РБ Спорт»: Карасёв получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА, который пройдёт в Швейцарии.

Как сообщает «РБ Спорт», в сборе участвуют арбитры, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей.