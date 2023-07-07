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Савченко объяснил, почему УЕФА хочет вернуть российских судей к обслуживанию матчей

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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко рассказал, почему УЕФА хочет вернуть российских судей к обслуживанию матчей.
Савченко объяснил, почему УЕФА хочет вернуть российских судей к обслуживанию матчей
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«Поверьте, требование УАФ никак не повлияет на ситуацию и не помешает возвращению российских судей. В УЕФА откровенно устали от подобных заявлений Украины и поняли, что пора наводить порядок. Это какая-то ерунда, и нужно ставить точку. Там ведь тоже прекрасно осознают всю ненормальность ситуации, когда на сборы приглашаются рефери из всех государств Европы, кроме России. Скоро полным ходом начнётся новый сезон еврокубков, и кто-то должен обслуживать встречи. УЕФА просто хочет исправить ошибку и не станет слушать УАФ», — заявил Савченко RT.

Ранее Савченко высказался о решении назначить на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

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