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Экс-арбитр Савченко: главой судейского департамента РФС должен быть Николаев

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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко высказался о решении назначить на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.
Экс-арбитр Савченко: главой судейского департамента РФС должен быть Николаев
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очень обидно, что на такие должности назначают иностранцев. У нас уже есть опыт работы с Роберто Розетти и Виктором Кашшаи. И, к сожалению, они не принесли результатов. Сейчас назначили сербского специалиста Милорада Мажича, но я не думаю, что это хорошее назначение.

Потому что у нас есть достойный кандидат на эту должность — это Алексей Николаев. Он знаток своего дела и в прошлом очень хороший арбитр. Мне доводилось инспектировать его матчи в начале его карьеры. И никогда его работа не вызывала больших нареканий или несоответствий. К тому же он имеет большой авторитет у наших арбитров, он очень уважаемая фигура в нашем судействе. Поэтому я выступаю за то, чтобы именно ему доверили должность главы департамента судейства РФС в будущем.

А сейчас его вполне можно назначить заместителем Милорада Мажича, чтобы Алексей набрался опыта на такой должности. Вкатился в работу и после Мажича занял бы этот пост», — заявил Савченко RT.

Ранее Хусаинов выразил уверенность, что Мажич не справится с должностью главы департамента РФС.

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