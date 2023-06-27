Хусаинов уверен, что Мажич не справится с должностью главы департамента РФС

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) сербского экс-арбитра Милорада Мажича.

«Иностранцы, как мы помним, уже привлекались к должности главы департамента судейства РФС. Сначала был именитый итальянец Роберто Розетти, судья категории ФИФА, профессионал высокого уровня. Тогда все думали, что вопрос с судейством будет наконец решён. Но в первом публичном интервью Розетти журналистам он говорил совсем о других вещах. Он приехал поднимать уровень судейства в российском футболе. Но почему-то сперва стал петь дифирамбы тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, называть его одним из лучших тренеров мирового футбола.



Казалось бы, при чём тут Спаллетти и судейство? Таким образом он подал знак своим руководителям. В итоге всех стабильных и квалифицированных арбитров он начал выгонять под разными предлогами. Под горячую руку попал прекрасный арбитр Игорь Егоров. Привлекли новых, и после этого ошибок стало ещё больше. Таким же был приход и Виктора Кашшаи, который наделал громких заявлений, но на деле мы никуда с ним не пришли.



Что касается назначения Милорада Мажича на пост руководителя департамента РФС, то, на мой взгляд, перемен к лучшему ждать не стоит. Он со своей задачей не справится. Потому что эта проблема системная. Она как работала по принципу «свой-чужой», так и будет работать дальше. Каким бы профессионалом ни был Мажич», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов дал неудовлетворительную оценку судейству РПЛ сезона-2022/23.