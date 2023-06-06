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Хусаинов дал неудовлетворительную оценку судейству РПЛ сезона-2022/23

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что судьи показали низкий уровень профессионализма в матчах элитного дивизиона чемпионата России сезона-2022/23.
Хусаинов дал неудовлетворительную оценку судейству РПЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости

«Какую оценку я бы дал уровню судейства в этом сезоне? Неудовлетворительно. Такое количество судейских «косяков» — это очень нехорошо. Из всех арбитров больше всего понравилась работа Карасёва и Безбородова», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в подготовке российских судей «надо в корне всё менять».

«Но на это потребуется не один год», — добавил Хусаинов.

По данным СЭ, было зафиксировано 120 ошибочных решений в 240 эпизодах в матчах РПЛ прошедшего сезона.

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. Сине-бело-голубые и Семак в пятый раз подряд одержали победу в РПЛ.

Ранее Сергей Карасёв заявил, что пока УЕФА не выходит с российскими арбитрами на связь.

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