В РФС подтвердили приглашение УЕФА Карасёва на сборы судей в сентябре

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили приглашение УЕФА российского арбитра Сергея Карасёва на сборы судей в сентябре.

«УЕФА пригласил Сергея Карасёва на сбор судей в сентябре», — приводит сообщение пресс-службы «Спорт-Экспресс».

В сборе судей УЕФА участвуют арбитры, которые входят в списки для работы на матчах под эгидой организации.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей.