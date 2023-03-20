Провал «Спартака», рекорды «Ростова», гол Тюкавина и «дело Михайлова»: чем запомнился 20-й тур РПЛ

«Спартак» сенсационно проиграл «Оренбургу» и вывел на второе место «Ростов», который не только впервые в истории набрал 41 очко по прошествии двух третей первенства, но и повторил рекорд лиги по числу исполненных пенальти. «Сочи» пропустил три безответных мяча от «Факела» и потерпел второе подряд разгромное поражение под руководством Курбана Бердыева, а Константин Тюкавин забил в третьей подряд встрече и принёс «Динамо» победу над «Уралом». При этом самым обсуждаемым стал матч между «Пари НН» и «Торпедо», результат которого может быть пересмотрен из-за появления на поле дисквалифицированного футболиста Ярослава Михайлова. Чем запомнился 20-й тур РПЛ — в материале RT.

Неожиданная осечка «Спартака»

В преддверии заключительной части сезона многие ждали, что «Спартак» постарается составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. Красно-белые уверенно выиграли предсезонный турнир, а затем выбили из Кубка страны «Локомотив». Да и календарь в национальном первенстве был вполне комфортным. Однако в играх с «Уралом», «Факелом» и «Оренбургом» они с огромным трудом набрали четыре очка из девяти возможных и фактически открыли петербуржцам дорогу к очередному титулу.

Выездной матч с коллективом Марцела Лички вовсе получился провальным. Уже на 17-й минуте хозяева открыли счёт. Брайан Мансилья перевёл отбор мяча у Антона Зиньковского на чужой половине в пас на Дмитрия Воробьёва. А тот, чуть продвинувшись вперёд, сделал отличную передачу между двумя защитниками на ход Юрию Ковалёву. Белорус вышел один на один и, выдержав паузу, покатил мяч между ног Александру Селихову.

Пропустив, москвичи вынуждены были раскрыться, а хозяева получили возможность проводить излюбленные быстрые контратаки. Другая команда на их месте закрылась бы в обороне, но только не оренбуржцы. В середине тайма они отличились снова. На этот раз Мансилья по флангу убежал от Даниила Денисова. Россиянин пытался задеть соперника плечом, но сам потерял равновесие. А прострел аргентинца пяткой замкнул Воробьёв. В дальнейшем как «Оренбург» мог довести дело до разгрома, так и «Спартак» мог возродить интригу. Чего стоят хотя бы сейв Селихова ногой после удара Мансильи в упор и два промаха Шамара Николсона с убойных позиций.

Футболисты Гильермо Абаскаля по-настоящему прибрали инициативу к рукам лишь в концовке, когда уже было откровенно поздно, и в итоге нанесли всего один удар в створ. Вдобавок они лишились Георгия Джикии из-за травмы задней поверхности бедра. Попутно гости прервали сразу две серии в РПЛ: беспроигрышную из десяти встреч и результативную — из 13. Соперник же не только продолжил борьбу за попадание в топ-5, но и вышел на второе место по количеству набранных дома очков — 25. Опережает команду лишь «Зенит» — 27.

Очередной гол Тюкавина

Прервалась в отчётном туре и другая, не менее заметная серия. «Урал» не знал поражений во всех турнирах на протяжении 16 встреч (с 17 сентября), но уступил в родных стенах «Динамо». Так бело-голубые умудрились всего за четыре дня выбить из Кубка страны «Зенит» и набрать важнейшие три очка в национальном первенстве. Успех в Екатеринбурге особенно ценен по той причине, что по игре москвичи заслужили в лучшем случае ничью. В первом тайме они вовсе были вынуждены действовать от обороны. Но в нескольких эпизодах партнёров выручил Игорь Лещук, который почувствовал уверенность в себе после серии пенальти в Петербурге. Вслед за этим он записал себе в актив сухарь в чемпионате.

Ближе к финальному свистку преимуществом завладели уже гости. Денис Макаров даже забил, но гол отменили из-за офсайда после просмотра повтора. А на 90-й минуте напомнил о себе Константин Тюкавин. Молодой форвард до того был абсолютно незаметен и не нанёс ни одного удара, но Славиша Йоканович оставил его на поле и не прогадал — нападающий реализовал свой единственный момент. Большой вклад во взятие ворот внёс Ярослав Гладышев, который оттеснил в штрафной Эммерсона и выполнил скидку на партнёра. Тот на замахе убрал оппонента, а вторым касанием пробил в нижний.

Таким образом, Тюкавин забил в пяти из шести последних матчей и принёс москвичам победу над «Крыльями Советов» и «Уралом». Более того, в командной гонке бомбардиров он догнал Фёдора Смолова. Оба отметились девятью мячами во всех соревнованиях, но у Константина значительно выше КПД. Он не только провёл на поле на 423 минуты меньше, но и отличался исключительно с игры, чего не скажешь о его партнёре, трижды реализовавшем пенальти.

Второй разгром «Сочи»

На осечке «Спартака» в Оренбурге сенсации в отчётном туре не закончились. Не меньше удивило крупное поражение «Сочи» в Воронеже — 0:3. Хотя южане неделей ранее без шансов уступили как раз «Оренбургу», это казалось случайностью, ведь соперник продемонстрировал удивительную реализацию. Однако матч с «Факелом» получился для подопечных Курбана Бердыева ещё более неудачным. И дело даже не в провалах в обороне, несвойственных командам этого специалиста, а в отсутствии моментов впереди. Нанеся всего один удар по воротам (да и то на 90-й минуте), они едва не установили абсолютный антирекорд РПЛ.

У своей штрафной гости тоже допускали грубые ошибки. В первом тайме Ибрагим Цаллагов, пытаясь прервать прострел с фланга, коснулся мяча рукой. Арбитр Артём Любимов посмотрел повтор и указал на точку. Денис Адамов угадал направление удара Георгия Гонгадзе, но не сумел спасти. А форвард отметился шестым голом в нынешнем розыгрыше национального первенства и огорчил ещё одну топ-команду. Ранее он забивал ЦСКА, «Динамо», «Зениту» и «Ростову».

Ближе к финальному свистку аутсайдер добил действующего серебряного призёра при полном попустительстве защитников. Великолепно сработали замены Дмитрия Пятибратова. Сначала Руслан Магаль в штрафной убрал оппонента и пробил в дальний, а затем Матвей Ивахнов покатил мяч в сетку после скидки партнёра. Гол 19-летнего форварда особенно примечателен, поскольку до перехода в «Факел» летом прошлого года он не имел опыта выступлений даже в Первой лиге. Многим любителям футбола он известен по игре за один из сильнейших коллективов Медиалиги — 2DROTS. Однако в Воронеже поверили в воспитанника «Динамо», и он отплатил за это.

Таким образом, хозяева одержали первую победу в РПЛ с 11 сентября и прервали десятиматчевую безвыигрышную серию. С учётом Кубка страны она насчитывала 15 матчей. «Сочи» же потерпел два поражения подряд с общим счётом 0:7. Лишь во второй раз в карьере Бердыева его подопечные были разгромлены дважды кряду.

Неуверенная победа «Ростова»

Осечкой «Спартака» всецело воспользовались подопечные Валерия Карпина. Они пусть и не без труда, но всё же сломили сопротивление «Химок» и обошли красно-белых в турнирной таблице. Благодаря этой победе «Ростов» набрал 41 очко в 20 турах первенства, чего ему ни разу не удавалось в своей истории. Предыдущее достижение датировалось сезоном-2015/16, когда коллектив под руководством Курбана Бердыева остановился на отметке 40.

При этом гости вряд ли могут быть всецело довольны своим выступлением. Хотя их преимущество и было подавляющим, что иллюстрирует статистика как ударов по воротам (16:4), так и ожидаемых голов (1,81 — 0,4), отличиться они сумели лишь однажды. Да и то с 11-метровой отметки. Брайан Идову ударил по ноге Николая Комличенко и помог «Ростову» повторить рекорд РПЛ по числу исполненных пенальти. Помимо него, 13 раз к точке за сезон подходили лишь футболисты «Крыльев Советов» (2004-й) и «Краснодара» (сезон-2021/22).

Максим Осипенко забил уже на 18-й минуте, а спустя ещё 11 положение «Химок» и вовсе стало критическим. Красную карточку за грубый фол получил Жаниу Бикел. Причём главный судья Владимир Москалёв сначала предъявил ему жёлтую, но после подсказки VAR изменил своё решение. «Ростову» осталось лишь дожать обескровленного соперника, но, в то время как Даниил Уткин и тот же Комличенко продолжали транжирить моменты, противники чуть было не восстановили паритет. Кристиан Гонсалес откликнулся на навес Александра Руденко с фланга, но Сергей Песьяков выручил и помешал хозяевам прервать безвыигрышную серию из шести встреч во всех турнирах. В последний раз они брали верх над «Оренбургом» в 16-м туре Премьер-лиги.

«Дело Михайлова»

Матч между «Пари НН» и «Торпедо» получился не самым богатым на события. Хозяева ожидаемо смотрелись заметно сильнее и более чем в три раза превзошли оппонентов по xG (1,98 — 0,63), но при этом не смогли взять три очка. На точный удар Кирилла Гоцука после розыгрыша углового гости ответили голом Йорди Рейны, воспользовавшегося неразберихой в обороне нижегородцев. Но главным героем встречи стал Егор Бабурин, совершивший несколько невероятных спасений в концовке.

Однако всё это отошло на второй план, когда в СМИ появились слухи, что подопечным Артёма Горлова может быть присуждено техническое поражение. Причиной тому стало появление на поле Ярослава Михайлова, не имевшего, согласно регламенту, возможности принимать участие в игре из-за дисквалификации. В предыдущем туре воспитанник «Зенита» получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне (две он заработал в РПЛ, столько же — в ПФЛ) и должен был пропускать матч с «Торпедо», однако в коллективе упустили этот факт.

В «Пари НН» уже заявили о намерении провести внутреннее расследование и найти виновных. Не остался в стороне и президент РПЛ Александр Алаев. Он не стал снимать вину с клуба, но отметил, что сама лига также несёт ответственность за случившееся. По его словам, в Премьер-лиге не смогли «обеспечить функционирование» электронной системы управления соревнованиями, из-за чего возникли спорные ситуации с Михайловым и Дмитрием Бариновым. Однако сейчас говорить об этом поздно. В «Торпедо» уже сообщили о намерении подать протест на результат игры и обратиться в КДК РФС.