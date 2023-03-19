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СЭ: Михайлов не имел права выходить на матч с «Торпедо» из-за перебора жёлтых карточек

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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо».
СЭ: Михайлов не имел права выходить на матч с «Торпедо» из-за перебора жёлтых карточек
  • Gettyimages.ru

По информации «Спорт-Экспресс», это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23. В ней говорится, что «если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве первой лиги ФНЛ, то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются».

Футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Затем должна была последовать одноматчевая дисквалификация.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Пари НН» расположился на 13-й позиции, набрав 20 очков. «Торпедо» — на 20-й (восемь).

Ранее сообщалось, что «Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров.

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