Агент Тюкавина: в каждой игре он выходит нацеленным

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом».

«В каждой игре он выходит нацеленным. Он вывел «Динамо» на матч в капитанской повязке в двадцать лет. Понимает ответственность! Он повёл себя как капитан. При таком раскладе и такой игре «Динамо» может включиться в борьбу за серебро», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Тюкавин на 89-й минуте. Также футболист был признан лучшим игроком матча.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.