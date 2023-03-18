Гончаренко: после поражения от «Динамо» в раздевалке царило уныние

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Главный итог в том, что у нас в раздевалке царит уныние, команда сейчас расстраивается после ничейных результатов, не говоря о поражениях. При равной игре, которую мы чуть больше контролировали, — проиграли. Я доволен старанием ребят, которое они показывают в каждой игре и на каждой тренировке», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо».