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Гончаренко: после поражения от «Динамо» в раздевалке царило уныние

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Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.
Гончаренко: после поражения от «Динамо» в раздевалке царило уныние
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«Главный итог в том, что у нас в раздевалке царит уныние, команда сейчас расстраивается после ничейных результатов, не говоря о поражениях. При равной игре, которую мы чуть больше контролировали, — проиграли. Я доволен старанием ребят, которое они показывают в каждой игре и на каждой тренировке», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо».

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