Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо»
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Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.
«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.
Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги.