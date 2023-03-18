Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Константин Тюкавин на 89-й минуте.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России с 35 очками. «Урал» расположился на десятой строчке с 25 очками.

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги.