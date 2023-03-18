«Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче РПЛ

Столичный «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 0:2.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й.

Защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму на 76-й минуте после того, как дёрнул заднюю поверхность бедра. Футболиста с поля унесли на носилках.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками. «Оренбург» расположился на шестой строчке с 31 очком.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.