Узнать больше

«Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Столичный «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче РПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 0:2.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й. 

Защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму на 76-й минуте после того, как дёрнул заднюю поверхность бедра. Футболиста с поля унесли на носилках.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками. «Оренбург» расположился на шестой строчке с 31 очком.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить