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Юран: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам этого захочет

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.
Юран: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам этого захочет
  • РИА Новости

«Интриги в РПЛ нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые занимаю первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 48 очками. Красно-белые расположились на второй строчке с 41 очком.

«Динамо» 17 марта по пенальти обыграло «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Подопечные Семака вылетели с чемпионата.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос на русском языке обратился к болельщикам после вылета из Кубка России.

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