Юран: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам этого захочет
- РИА Новости
«Интриги в РПЛ нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
Сине-бело-голубые занимаю первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 48 очками. Красно-белые расположились на второй строчке с 41 очком.
«Динамо» 17 марта по пенальти обыграло «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Подопечные Семака вылетели с чемпионата.
Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос на русском языке обратился к болельщикам после вылета из Кубка России.