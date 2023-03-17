Сантос на русском языке обратился к болельщикам после вылета «Зенита» из Кубка России
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«В среду был вечер, когда мы хотели и должны были быть победителями, но обстоятельства заставили нас отступить в Кубке. Это ещё не конец, у нас есть другие цели, и мы идём к ним с большим желанием победить и порадовать наших болельщиков.
Спасибо за вашу поддержку, мы будем продолжать бороться, потому что нас ждут великие дела», — написал Сантос в социальных сетях.
«Зенит» проиграл «Динамо» в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.
Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Динамо» оказалось сильнее (5:4).
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо».