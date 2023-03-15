Семак — о поражении от «Динамо»: настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу», — цитирует Семака «Чемпионат».

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4). В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила судейство в матче между «Динамо» и «Зенитом».